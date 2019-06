", a commenté Laurette Onkelinx dans la foulée.

Les dés ne sont cependant pas à 100% jetés puisqu'il faut encore que le conseil de fédération des Verts accepte ce choix, ce vendredi soir, même s'il est peu probable que la lettre d'intention des socialistes soit balayée par Ecolo.

"Notre lettre d'intention sera transmise a Écolo et Défi. Il ne s'agit pas d'une proposition d'accord de gouvernement. Qui se fera la semaine prochaine avec nos partenaires flamands. Cette lettre est une base de convergence. On verra si elle permet de construire une majorité globale a BXL", a déclaré Laurette Onkelinx lors de la conférence de presse tenue ce vendredi.

"Cette lettre d'intention reprend ce qui nous semble être les accents les plus importants mis en avant par les trois partenaires potentiels.C'est, entre autres, une réponse a l'urgence climatique et sociale", a poursuivi Rudi Vervoort. Dans le même temps, Elke Van Den Brandt (Groen) et Rudi Vervoort (PS) ont été nommés formateurs bruxellois.

Cette étape étant franchie, les négociateurs pourront désormais entrer dans le dur des discussions et répartir les compétences ministérielles entre chaque membre du nouveau gouvernement bruxellois.

Du côté néerlandophone, les trois postes (deux ministres et un secrétaire d'État) dévolus à l'alliance Groen/Open VLD/One.Brussels reviennent à Elke Van den Brandt (Groen), Sven Gatz (Open VLD), Pascal Smet (One.Brussels).