De leur côté, les verts se tâtent : accepter ou pas une coalition arc-en-ciel ? Difficile de trancher. A Bruxelles, les contours du prochain gouvernement pourraient être dévoilés ce jeudi soir.

Ce mercredi, Écolo a rencontré le duo socialiste Di Rupo-Magnette qui mène la négociation pour la formation d’un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une rencontre qui a pris une nouvelle dimension depuis les mises hors course du CDH et du PTB dans la constitution de la future majorité régionale.

(...)