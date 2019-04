Plusieurs partis de gauche reprochent au Bureau du Plan de ne pas pouvoir chiffrer la taxation sur les grandes fortunes. C'est également le cas du PTB.

La taxation sur les grandes fortunes est l'une des mesure-phare prônée par le parti d'extrême gauche: "En France, où la taxe est déjà en vigueur, 98% des personnes concernées restent sur le territoire et règlent leur situation. Effectivement, tout ne sera pas parfait. Il y aura des bouleversements mais si nous voulons montrer l'exemple à d'autres pays, leur prouver qu'une fiscalité plus juste est possible, alors nous devons également passer le cap" explique David Pestieau, vice-président du Parti du Travail de Belgique (PTB).

"Pour nous, taxer les super-riches est une alternative logique à la politique d’austérité. Une "taxe des millionnaires" ne concerne qu’une petite minorité de la population, mais génère un rendement important en raison de la forte concentration des fortunes : le 1 % le plus riche de la population belge possède autant que les 60 % les moins riches. Nous estimons que cette taxe pourrait rapporter huit milliards d’euros par an, argent qui pourrait être injecté pour financer des projets d’investissement publics écologiques et sociaux, pour financer une hausse des pensions et refinancer l’enseignement et la recherche publique", conclut le président Peter Mertens.

Absence de cadastre des fortunes et de modèles pour évaluer la mesure

L'une des raisons invoquée par le Bureau du Plan pour expliquer cette situation est l'absence d’un cadastre des fortunes qui permettrait d’avoir une estimation exacte de la répartition des patrimoines. Cependant, selon le PTB, "même si cela signifie qu'il n'y a pas d'aperçu exact de la répartition des fortunes dans notre pays, il y a suffisamment d'études scientifiques disponibles pour calculer différents scénarios".

Luc Coene, l'ancien gouverneur de la Banque nationale avait d'ailleurs déclaré que ce n'était pas du tout un problème technique: "Nombre de données, comme les biens immobiliers et les actifs financiers, sont déjà connues de divers services publics. Techniquement, avec les technologies actuelles, il n’est pas difficile de rassembler ces données".

Le Bureau du Plan affirme également qu’il n’a pas de modèle macro-économique, de logiciel pour analyser l’impact d’une telle mesure sur le pouvoir d'achat, le taux d'emploi, etc."C'est absurde" explique Peter Mertens. "De nombreux modèles existent pour calculer l’impact de mesures contre la population comme l’allongement des carrières, la baisse des cotisations sociales, la hausse de la TVA, la hausse de la flexibilité, la taxe kilométrique… Mais les recettes de la taxe des millionnaires seraient impossibles à calculer ? C'est une question de volonté politique."

"Le gouvernement doit garantir que comme institution indépendante, le Bureau du Plan puisse développer des modèles économiques qui évaluent toutes les propositions électorales, aussi celle comme la taxe des millionnaires qui sortent du cadre néo-libéral. Il y a un problème démocratique si des propositions politiques de partis comme le PTB sont exclues par avance. Nous exigeons que les modèles soient mis au point avant les élections pour permettre d’évaluer l’impact de cette mesure de justice fiscale", conclut le président du parti.