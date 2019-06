"En politique, l'avenir de son pays, de sa région, de la collectivité devrait - parfois/souvent/toujours - primer sur l'intérêt de son parti", a écrit le bourgmestre d'Amay et ancien co-président d'Ecolo.





Il a ensuite ajouté : "Vu la complexité, notamment à l’étage fédéral, leur décision me semble totalement prématurée. Je dois avouer que ces exclusives et ultimatums ne vont pas réconcilier le citoyen avec la 'Res Publica' ou avec la 'chose publique' à court terme... (...) Et on fait quoi maintenant? On laisse le champ libre au Belang?"

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le principal concerné lui réponde. "Cher Jean-Mi, tu sais pertinemment qu'avec nos 5 petits élus à la Chambre, nous ne sommes pas mathématiquement en mesure ni de favoriser des majorités ni d'en contrarier, a expliqué Prévot à Javaux. Notre choix de l'opposition n'a donc aucune conséquence dommageable pour les négociations fédérales. Pas d'intox, s'il vous plaît".

Le cdH a, en effet, été lourdement sanctionné au cours du mégascrutin du dimanche 26 mai, obtenant un score de 5,8% en Région bruxelloise et de 11% en Wallonie. Les humanistes ont laissé de nombreuses plumes dans la bataille (et des sièges), ne leur laissant qu'un rôle minime à jouer dans les négociations en cours pour arriver à des majorités à tous les niveaux de pouvoir.

L'écologiste a à nouveau répondu et a expliqué ne pas comprendre la réponse du président du cdH. Ne partageant pas son point de vue, il a toutefois reconnu "ne sans doute pas avoir toutes les clés de lecture" dont dispose le Namurois. "Outre le boulevard ouvert en région pour de belles coalitions 'Liégeoises' (NDLR: il s'agit d'une coalition réunissant le PS et le MR, comme c'est le cas dans la cité ardente), plus fondamentalement je pense que le CD&V aurait pu avoir besoin d'autres signaux pour résister à la N-VA et au Belang", a conclu Jean-Michel Javaux regrettant que les humanistes aient jeté l'éponge aux dépens de leur pendant flamand.

Signalons néanmoins que Jean-Michel Javaux ne s'était pas exprimé publiquement lorsque Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, avait annoncé durant la campagne "jamais avec la N-VA", provoquant de facto une exclusive...