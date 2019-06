C'est la fin de la mission d'informateurs pour Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, écrit le Morgen. Ils devraient rendre leur tablier ce 1er juillet, même si d'autres sources se montrent moins affirmatives. On savait déjà que les informateurs dont la mission avait été prolongée le 6 et le 17 juin, devaient rendre un nouveau rapport au Roi à cette date.

Ceux-ci avaient été chargés par le Roi de mener à bien les discussions en vue de la formation d'un gouvernement fédéral à savoir "identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former" ce gouvernement.

Leur mission qualifiée de "difficile" par les informateurs, sera-t-il prolongée une troisième fois lundi? Sans doute pas. Reste à savoir ce que le Palais, où les deux 2 hommes sont attendus lundi, communiquera à la fin de l'entretien: la fin de leur mission ou le début d'une nouvelle séquence.