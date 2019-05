La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné mardi la Belgique à verser 5.000 euros pour dommage moral et près de 30.000 euros pour frais et dépens à l’ancienne sénatrice Kim Geybels (ex-N-VA).

Cette dernière alléguait avoir été privée de son mandat de manière irrégulière, estimant avoir dû démissionner sous la pression de membres de son parti. Après avoir présenté sa démission, Mme Geybels s’était rétractée, invoquant que son consentement était vicié. Mais le Sénat avait tout de même pris acte de sa démission et validé les pouvoirs de son successeur.

Suspectée de s'être droguée

D’après la CEDH, la démission de Kim Geybels de son mandat a été acceptée par le Sénat sans qu’elle ait bénéficié de garanties procédurales contre l’arbitraire, ce qui a porté atteinte à la substance même de ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Kim Geybels avait été élue sénatrice le 13 juin 2010 mais au mois d’août 2010, au cours d’un voyage mené à titre privé en Asie, elle avait été suspectée d’avoir commis des infractions liées à la drogue, ce qu’elle avait démenti. Elle informa de ses ennuis le président du Sénat, membre de son parti politique.

Dès son retour à Bruxelles, le 31 août 2010, Mme Geybels fut convoquée par le président du Sénat, en présence du président de la N-VA et du chef de groupe du parti.

Lettre de démission et contrainte

D’après l'ex-sénatrice, à l’issue de l’entretien, elle fut contrainte de signer une lettre de démission préalablement rédigée. Le 2 septembre 2010, le directeur général du Sénat lui envoya un courrier confirmant la bonne réception de la lettre de démission et il lui fournit des informations relatives à l’indemnité de départ.

Par plusieurs lettres recommandées, Kim Geybels fit savoir au président du Sénat qu’elle souhaitait poursuivre son mandat de sénatrice. Elle fit valoir qu’une importante pression avait été exercée sur elle au cours de la conversation du 31 août 2010 et qu’elle considérait que sa démission était nulle puisque signée sous la contrainte. La requérante accusa également le président du Sénat d’avoir suivi les instructions du président de la N-VA qui souhaitait sa démission.

Le service juridique du sénat émit toutefois un avis selon lequel la démission de Mme Geybels avait pris effet de manière irrévocable.

Accès au Sénat refusé

Le 12 octobre 2010, le Sénat se réunit en séance plénière et Mme Geybels se vit refuser tout accès à la salle où se tenait de l’assemblée. Le bureau du Sénat considéra qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la validité de la démission de la sénatrice. Ses conclusions furent adoptées par l’assemblée plénière et le successeur de Mme Geybels prêta serment.

Mme Geybels arguait que le fait qu’aucun recours n’était possible devant un tribunal pour contester la décision de l’assemblée plénière du Sénat est contraire à la Convention des droits de l’homme. Elle faisait valoir aussi qu’il n’existait à l’époque aucune réglementation claire et prévisible quant à la procédure à suivre en cas de démission d’un sénateur.

D’après elle, les avis rendus par le service juridique du Sénat avaient été rédigés “à la tête du client” et “pour les besoins de la cause”. Elle se plaignait aussi de n’avoir pas bénéficié de garanties procédurales contre l’arbitraire.

La Cour a estimé qu’il ne lui revenait pas de déterminer si la démission de la requérante avait été librement consentie ou si la signature de sa lettre de démission lui avait été extorquée.

Absence de garanties procédurales

Elle s’est attachée à déterminer si la décision du Sénat d’accepter comme valable la démission de la requérante a constitué ou non une violation de la Convention. Elle a estimé que la procédure devant le Sénat n’a pas présenté des garanties procédurales contre l’arbitraire. Ni Mme Geybels, ni son conseil ne furent entendus par le bureau. La sénatrice ne fut pas non plus invitée à présenter ses arguments par écrit avant l’adoption du rapport du bureau du Sénat. Aucune motivation n’a été donnée quant aux raisons pour lesquelles le bureau a estimé qu’il ne s’indiquait pas de mettre en doute la validité de la démission de Mme Geybels.

En outre, dit la Cour, le bureau était composé de sénateurs dont deux étaient directement mis en cause par Mme Geyebls comme ayant participé à la contrainte exercée sur elle le 31 août 2010 . De l’avis de la Cour, la composition du bureau n’était donc pasde nature à protéger la requérante contre l’apparence d’un poids prépondérant des sénateurs mis en cause.

Selon la Cour, le déroulement de la séance plénière du Sénat n’a pas permis de remédier aux défaillances de la procédure ayant eu lieu devant le bureau. La Cour a donc estimé que la démission de Mme Geybels a été acceptée par le Sénat sans qu’elle eût bénéficié de garanties procédurales contre l’arbitraire, ce qui a porté atteinte à la substance même de ses droits.