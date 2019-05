Le Roi consulte ; Bart De Wever reçoit ; Elio Di Rupo et Laurette Onkelinx tâtent le terrain… On est encore loin de la solution.

Prenez une grande respiration, on va résumer la situation. Les Belges ont voté dimanche et l’addition de leurs choix n’arrange pas le monde politique. C’est même la galère. L’extrême droite flamande et l’extrême gauche francophone ont fortement progressé, réduisant d’autant le poids des formations se situant de la droite démocratique à la gauche gestionnaire. Autrement dit, les partis dits "de gouvernement" sont moins grands (sauf les verts, qui progressent) et cela réduit les possibilités de coalitions à tous les étages de la maison Belgique. Voilà le problème de base.

