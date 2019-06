Etant donné que Patrick Dewael a décidé de présider la séance depuis sa place, le Vlaams Belang n'ira pas au perchoir. Pour rappel, plusieurs élus s'étaient offusqués que Dries Van Langenhove, député Vlaams Belang inculpé pour racisme et négationnisme, assiste le président en tant que plus jeune député de son groupe linguistique lors de la prestation de serment.

16h : La prestation de serment débute. Si le PTB avait tenu à maintenir le suspense quant au groupe linguistique dont allait faire partie Mme Vindevoghel, elle fera finalement partie du groupe linguistique néerlandophone après avoir tenté de prononcer son serment dans un mélange de français et de néerlandais. Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo, a également prêté serment. Elle l'avait annoncé dans un tweet pointant "la subtilité de l'attitude de Patrick Dewael" qui avait empêché le Vlaams Belang de monter au perchoir.

15h45 : La séance reprend : le nom des élus de chaque circonscription est cité.

14h43 : La séance est suspendue pour que les commissions puissent se réunir. Elles doivent vérifier la régularité des élections et examiner les éventuelles plaintes. Ces 6 commissions sont formées de sept membres tirés au sort juste avant.

14h30 : Formation des six commissions de sept membres tirés au sort.

14h22 : La séance s'ouvre avec un discours de Patrick Dewael (Open VLD). Il retrouve un poste qu'il connait bien, mais uniquement le temps de la séance inaugurale. Selon le règlement de la Chambre, c’est le président sortant qui retrouve le perchoir pour cette première séance. Sauf que ce dernier, Siegfried Bracke (N-VA), n’a pas été réélu. Dans ce cas, c’est le député "comptant la plus grande ancienneté" (pas le député le plus âgé) qui assure le service. Il s’agit donc de Patrick Dewael, qui avait déjà exercé la fonction entre décembre 2008 et juillet 2010, puis quelques semaines après les élections de 2014.

14h15 : Certains élus (PS, MR) portent un triangle rouge, les écolos portent un t-shirt "Choose hope over hate" ("Choisissez l'espoir plutôt que la haine") en signe de protestation contre le Vlaams Belang.

© belga





Que va-t-il se passer?

En fonction des pourparlers informels qui ont lieu entre les groupes politiques, la Chambre pourrait désigner, dès jeudi, son bureau définitif (son organe central responsable de l’organisation des travaux) et, par conséquence, son président pour la reprise normale des travaux parlementaires, après les grandes vacances. En tout état de cause, le bureau devra être mis en place dans la quinzaine. L’étape suivante consistera à désigner les membres des commissions parlementaires permanentes (17 députés par commission) et des commissions spéciales. Enfin, la Chambre est aussi responsable de la vérification des élections européennes. Ce travail se fera, soit ce jeudi, soit jeudi prochain au plus tard puisque la rentrée du Parlement européen a lieu le mardi 2 juillet.