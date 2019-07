Dans un jour et demi, on saura si la coalition coquelicot initiée par le PS et Écolo fleurira ou est condamnée à faner. Le suspense est faible. Il ne fait pratiquement aucun doute que c’est la deuxième option qui va s’imposer.

Vendredi, sur le coup de 18 h 30, les 75 députés du Parlement wallon et les 94 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ou Communauté française) ont reçu le même message dans leur boîte mail. "Vous trouverez en annexe le document dressant les ‘Lignes directrices d’une Déclaration de politique gouvernementale et sociétale ambitieuse’[pour les deux niveaux de pouvoir]. Il a été élaboré à la suite d’une concertation avec les acteurs de la société civile (fédérations représentatives, associations, syndicats, mutuelles…)", écrivent les présidents du PS, Elio Di Rupo, et d’Écolo, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet.

Que répondent MR, CDH et PTB ?