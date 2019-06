Le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a). Les informateurs ont fait rapport à Philippe. Sur leur proposition, la mission a été prolongée et ils feront à nouveau rapport le lundi 17 juin. "Ils continueront à œuvrer en vue de permettre la formation d’un gouvernement fédéral dans les meilleurs délais", indique le Palais.

Les informateurs ont ensuite tenu une conférence de presse. "Depuis jeudi, nous avons dressé un premier bilan politique, économique, social", a précisé M. Reynders. "Nous avons rencontré tous les partis susceptibles de jouer un rôle dans un gouvernement fédéral." Dans ce contexte, le Vlaams Belang et le PTB n'ont pas été conviés par les deux informateurs. Vu la position du CDH qui tient à rester dans l'opposition, Didier Reynders a précisé que "nous n'allons donc pas poursuivre les discussions" avec ce parti.

D'après Didier Reynders, une crise de 541 jours n'est plus possible aujourd'hui. "Sur base de tout ce que nous avons entretenu comme rencontres entre les différents partenaires, nous estimons qu'un scénario tel que nous avons connu entre 2010 et 2011 n'est plus possible aujourd'hui pour la formation d'un gouvernement", a ajouté le libéral. "Si on compare avec la situation actuelle avec celle de 2010 et même avec 2014, l'actuel gouvernement en affaires courantes n'a pas le même pouvoir décisionnel qu'un gouvernement qui disposerait d'une majorité eu Parlement (...) A partir d'octobre et de la rentrée parlementaire, il y aura une situation un peu particulière dans la gestion des affaires publiques. C'est une situation qui entraîne une conscience très forte chez tous les partenaires que nous avons rencontrés. Comme on voit aussi qu'une dégradation de la situation économique est possible, en fonction notamment de risques internationaux comme le Brexit, il est important qu'on puisse discuter en vue de former un gouvernement dans un délai rapproché."

Les informateurs vont continuer à travailler dans la discrétion en vue de constituer le plus rapidement possible un gouvernement fédéral. Didier Reynders a remercié les interlocuteurs qu'il a rencontrés durant cette première semaine ainsi que les médias pour leur discrétion.

"Identifier les défis à relever"

MM. Reynders et Vande Lanotte ont achevé cette semaine un premier tour de consultations discrètes de représentants de partis politiques ainsi que d'institutions et d'organisations hors du champ politique. Le but : fixer les principaux défis socio-économiques qui attendent le pays.

Désignés jeudi passé, les informateurs avaient été chargés d'"identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".

Dans le cadre de cette mission, il leur était demandé de garder "le contact avec les responsables des négociations dans les Régions et Communautés".