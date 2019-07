En politique, il vaut toujours mieux ne pas être désigné comme la formation responsable d’un blocage politique. Et, en Flandre, on dit du coupable aux yeux de l’opinion qu’il a le “Zwarte Piet”. En français, le “valet puant” ou “valet noir”, en référence au jeu de cartes. Voilà exactement ce à quoi on assiste pour l’instant : la N-VA met de la pression sur le PS en l’appelant à négocier au fédéral.

Les socialistes francophones sont embarrassés puisque, pour eux, discuter avec les troupes de Bart De Wever et former un gouvernement à leurs côtés relève (pour l’instant) du tabou.

(...)