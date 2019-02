La réduction du temps est dans l’air du temps. Ce thème se profile comme l’un des enjeux majeurs de la campagne électorale qui s’est ouverte. Et la mise en place d’une coalition progressiste au sortir des élections pourrait bien ouvrir la porte à une évolution majeure du monde du travail. Les cinq plus gros partis francophones sont favorables, à l’exception notable du MR, à une semaine de 4 jours, dans des modalités toutefois fortement différentes. Le PS, le CDH se sont déjà profilés sur le sujet. À 4 mois des élections, c’est au tour d’Ecolo de sortir du bois.

"Nous estimons qu’on peut faire évoluer le cadre qui entoure le temps de travail. Nous voulons des semaines de 4 jours et de 32 heures au lieu de 38 h, sans perte de salaire", assure Gilles Vanden Burre, député fédéral (Ecolo). "La réduction du temps de travail figure dans le programme de notre parti. Il est essentiel de parvenir à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour s’épanouir. Et trouver des solutions contre l’impact sur la santé de maladies comme le burn out."

