"Nous servirions d'alibi ou de caution pour un projet sur lequel nous ne pèserions pas suffisamment. La pertinence de notre action est plus importante que la tentation des postes ministériels. Nous n'aurions pas, à défaut, la défaite digne, car le signal des électeurs serait méprisé au seul bénéfice de notre sauvetage. Or nos idées et valeurs sont plus grandes que cela", a souligné M. Prévot.

Cette décision, que l'on pressentait depuis les mauvais résultats des élections obtenus par les humanistes, ouvre notamment la porte à des majorités arc-en-ciel (PS-Ecolo-MR) dans les entités fédérées. A la condition que le PS rejette à terme l'idée de gouverner avec le PTB. A suivre...

Chez les humanistes, le choix de l'opposition avait été très rapidement évoqué : dès le bureau de parti au lendemain du scrutin. Publiquement, la députée humaniste Catherine Fonck avait déclaré : "Le CDH a été sanctionné aux élections, le signal de l'électeur est de ne pas envoyer le cdH dans des majorités". Avait-elle parlé un peu vite ? Son président de parti s'était empressé de nuancer ses propos.

Maxime Prévot a annoncé également que le CDH profitera de cette situation politique pour se refonder entièrement. "Quand on perd des élections, ce n'est jamais fort agréable mais nous devons tenir compte de ces signaux pour nous régénérer, nous réinventer", a déclaré le Namurois, qui veut ouvrir "une nouvelle ère pour le cdH". "Le travail de refondation interne et de refonte doctrinale radicale va devoir s'effectuer à présent, en associant un maximum de générations et de regards extérieurs".

Un processus d'environ deux ans devrait s'ouvrir, sans tabou, même sur la dénomination, pour refonder le parti avant de laisser trois ans à l'électeur pour s'approprier le nouveau message.