Bart De Wever et les élus de la N-VA ne manquent jamais une occasion de réclamer une nouvelle grande réforme institutionnelle qui marquerait le passage de la Belgique au confédéralisme. Pour les nationalistes flamands, notre État ne peut fonctionner car il est déchiré entre deux démocraties distinctes : la flamande et la francophone. Et la N-VA souhaite faire correspondre les institutions à cette réalité grâce au confédéralisme.

Toutefois, il y a un abus de langage. Le vrai confédéralisme, tel que le droit public le conçoit et tel qu’il a pu exister à de très rares occasions, ce n’est pas ce que la N-VA propose.