C’est au tour d’Écolo de lancer sa formule originale de coalition wallonne. Après l’idée d’une portugaise en Wallonie (PS-Écolo et le PTB à l’extérieur), voilà que le coprésident du parti, Jean-Marc Nollet, teste le coquelicot. Le concept étant vendu chez nos confrères du groupe Rossel, comme un attelage PS-Écolo-société civile. Une majorité, une nouvelle fois minoritaire, et un gouvernement composé de politiques et de membres de la société civile. Les députés de l’opposition seraient mis à contribution pour trouver le nombre de députés nécessaires au vote de toute une série de décrets.

(...)