Dans une campagne électorale, les partis doivent miser d'abord sur leurs fondamentaux. Le social pour le PS, l'environnement pour Ecolo… Et pour le MR ? Les réformes fiscales.

Comme en 2014, les libéraux francophones proposent d'alléger le poids des impôts sur la fiche de salaire des Belges. Dans La Libre, le MR avait annoncé son intention d'augmenter massivement la quotité exemptée d'impôt durant la prochaine législature.

Pas touche au pouvoir d'achat

Charles Michel, le Premier ministre et président libéral, en a remis un couche ce jeudi : l'ensemble des idées fiscales du MR pèseront 10 milliards d'euros sur cinq ans et rapporteront en moyenne 1.000 euros nets par an et par travailleur. C'est en tout cas ce que le chef des libéraux promet. Il s'est dit également ouvert à une évolution du système des voitures de société "mais sans s'en prendre au pouvoir d'achat".

La tonte des moutons...

Ce jeudi également, David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre, a défendu cette baisse de la fiscalité sur les travailleurs en taclant les verts dont le programme viserait, selon lui, "à tondre les moutons de la classe moyenne" (à coup de taxes en tout genre).

Les réformateurs répéteront ce message inlassablement jusqu'au 26 mai : voter Ecolo (ou PS, ou PTB…), c'est voter pour la "rage taxatoire", selon l'expression inventée à l'époque par Jean Gol et resservie à chaque élection depuis par les présidents successifs du Parti libéral.

Au top dans les sondages et, du coup, dans le viseur du MR, la coprésident d'Ecolo, Zakia Khattabi, a bien compris la stratégie. Mercredi, elle a diffusé un message vidéo à tous les candidats d'Ecolo aux élections afin de les encourager à rester "sereins et humbles" face aux attaques de ce genre.

C'est très classique, finalement : le MR se présente comme le seul vrai parti des classes moyennes, le parti qui défend les Belges qui paient leurs impôts. Tandis que le programme des Verts serait dangereusement gauchiste, influencé par la doctrine de la décroissance et truffé d'écotaxes.

Le tsunami gauchiste

Bart De Wever a exactement la même stratégie vis-à-vis de Groen, le parti frère d'Ecolo : mercredi, il disait craindre un "tsunami d'impôts" si la gauche revenait au pouvoir et promettait de tout faire pour empêcher l'arrivée de Kristof Calvo (député fédéral Groen) au 16, rue de la Loi...