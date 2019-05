Depuis plusieurs jours, les partis politiques se chamaillent et s'accusent de "communautarisme".

Tout est parti d'un tract électoral de la députée bruxelloise Zoé Genot. Dans ce document, elle avait compilé les positions d'Ecolo, son parti, en faveur des citoyens musulmans : liberté de port du voile et du burkini, abattage des animaux sans étourdissement, etc.

Cette petite opération électorale ayant été révélée sur les réseaux sociaux, les verts ont été bombardés de critiques acerbes : ils flatteraient les particularismes de certaines catégories de citoyens afin de les amener à voter pour eux, le 26 mai prochain.





Ici aussi, les attaques ont été immédiates. Le MR a demandé le retrait du tract d’Emir Kir : " Les personnes issues de la diversité ne sont pas du gibier électoral", estiment les libéraux qui voient du " communautarisme" dans la démarche d'Emir Kir.





Un mot miné





Mais que faut-il entendre exactement par ce mot miné car exploité politiquement ?





Dans la bouche des adversaires du communautarisme, ce terme correspond à une tolérance coupable envers la préservation des spécificités culturelles, religieuses ou encore linguistiques, de groupes d'individus. La survivance de ces particularismes les empêcherait de s'intégrer dans le reste de la société.





Les critiques envers le communautarisme viennent notamment de France où l'idéal républicain, reposant sur l'égalité parfaite des droits, ne peut tolérer de traitements différents de la part de l'Etat selon les attaches culturelles et autres des individus. Indirectement, les adversaires du communautarisme craignent que ces "accommodements raisonnables" empêchent la bonne intégration des personnes d'origine étrangère dans leur pays d'adoption et qu'ils remettent même en cause son mode de vie.

Lundi, on a appris qu'Emir Kir (PS), bourgmestre de Saint-Josse et candidat aux élections, a lui aussi préparé un tract dans lequel il explique (en turc) que le gouvernement fédéral a pointé du doigt les musulmans en raison des attentats. Selon lui, c'est grâce au PS que l'abattage rituel a pu être maintenu à Bruxelles.