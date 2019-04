La Libre vous propose un rendez-vous quotidien durant cette campagne pour vous présenter, en quelques lignes, les principaux faits politiques et électoraux de la journée mis en perspective.

Bart De Wever agite le spectre d'un "tsunami" de gauche

Ce mercredi matin, le président de la N-VA a fait état de la peur qui l'a saisi à la lecture de notre nouveau baromètre. "L'angoisse me saisit à la gorge quand je vois le résultat du sondage. En Wallonie, près de 60% des gens votent pour la gauche ou l'extrême gauche", a-t-il commenté. Vu la poussée d'Ecolo et de Groen, Bart De Wever craint de voir leur groupe à la Chambre des Représentants devenir le plus important (devant la N-VA, donc). "Et Kristof Calvo (député fédéral Groen, NdlR) pourrait alors se retrouver au 16. C'est ce à quoi nous devons nous opposer", a-t-il ajouté.

Le patron des nationalistes flamands n'a aucune envie de voir émerger une alternative de gauche au fédéral ou en Flandre. La N-VA a joué cartes sur table pour ces élections : Bart De Wever veut devenir ministre-Président flamand et succéder à Geert Bourgeois et Jan Jambon vise le poste de Premier ministre. Afin de poursuivre les réformes socio-économiques engagées par la "suédoise" de Charles Michel, les nationalistes souhaitent mettre en place des majorités les plus à droite possible. Quitte à mettre de côté, à nouveau, leurs aspirations indépendantistes flamingantes. Mais la faiblesse actuelle du MR du côté francophone, la montée d'Ecolo, le relatif maintien du PS, la bonne santé du PTB, viennent perturber les plans de Bart De Wever… Avec des francophones à gauche et des Flamands à droite, le pays risque d'être ingouvernable après le 26 mai.

Ecolo fait le ménage en interne

Voilà qui fait tache à un mois de l'échéance électorale : Pascal Lefevre, un échevin de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, a dû rendre son mandat et sa carte de parti à Ecolo. Il n'entend pas retirer son action en justice contre l'ordonnance de transparence des rémunérations votée par les députés bruxellois. Pour rappel, l'écologiste refuse de publier ses rémunérations privées sur le site web de la commune, comme l'impose l'ordonnance. La coprésidence d'Ecolo lui avait donné 24 heures pour retirer sa plainte mais il a refusé. Et le couperet est tombé immédiatement ce mercredi : son parti lui a demandé de faire un pas de côté. Pascal Lefevre s'est exécuté mais se dit révolté par les mesures que le parti lui impose : "", a-t-il déclaré à la DH. La réaction de la coprésidence d'Ecolo est radicale mais c'est normal : l'un des piliers de l'écologie politique est la transparence des rémunérations et l'éthique dans la gestion publique. Il était donc inconcevable qu'Ecolo n'applique pas en interne les règles strictes que le parti défend à l'extérieur. A un mois des super-élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai, les adversaires des verts ne les auraient pas ratés…