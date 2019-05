Quand on les interroge sur les futures alliances gouvernementales qui suivront les élections, les hommes et femmes politiques bottent en touche : laissez les électeurs s'exprimer d'abord, voyons… Ah, ces journalistes !

Mais, au fait, oui, ils ont raison : les rapports de force qui résulteront du vote de dimanche seront fondamentaux et précipiteront ou pas certains types de coalition plutôt que d'autres.

Cela pourrait aller vite dans les Régions

Pour le moment, en coulisse, tous les présidents de parti discutent entre eux. Toutefois, on perçoit quelques tendances lourdes. Par exemple, en Wallonie et à Bruxelles, un axe progressiste PS-Ecolo semble se dessiner. Sera-t-il suffisant pour obtenir une majorité parlementaire ou faudra-t-il un troisième partenaire pour faire l'appoint ? En tout cas, de l'avis général des observateurs politiques, les majorités régionales pourraient être rapidement mises en place.

Au fédéral, c'est moins clair...

La prolongation d'une majorité de centre droit est souhaitée par la N-VA, le MR et l'Open VLD. Du côté du CD&V, partenaire de l'actuel gouvernement, on se tâte. Le vice-Premier ministre Kris Peeters confiait dans La Libre du week-end dernier ses réserves à l'égard du projet socio-économique des nationalistes flamands.

Autre problème : la reconduction, hypothétique, des quatre partis de l'ex-suédoise ne sera peut-être pas possible arithmétiquement. Et le CDH a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de gouverner avec le N-VA et de faire l'appoint. Il n'y aura donc pas de "suédoise bis", où les humanistes viendraient renforcer les libéraux francophones.

Sans la N-VA ? Pas si simple...

Pour les autres types de coalitions au fédéral, c'est tout aussi incertain.

La tripartite traditionnelle ? La réunion des trois grandes familles politiques (socialiste, libérale, démocrate-chrétienne), selon les derniers sondages, ne suffira sans doute pas à obtenir une majorité à la Chambre.

Un olivier ? L'alliance des socialistes, des démocrates-chrétiens et des verts du nord et du sud du pays pourrait marcher. De même pour la jamaïcaine (libéraux + démocrates-chrétiens + écologistes). Mais ces scénarios sont théoriques : cela voudrait dire que les partis flamands de la nouvelle coalition fédérale accepteraient de gouverner sans la N-VA, soit le plus grand parti du pays (et qui devrait le rester dimanche). Pas facile à défendre devant les électeurs flamands… Du côté francophone, par contre, les exclusives contre les nationalistes sont plus aisées à proférer et, du coup, sont quasi-unanimes (seul le MR reste ouvert à la N-VA).

Les principaux leaders politiques le reconnaissent eux-mêmes en "off" : les négociations fédérales risquent de durer plusieurs mois… Pour rappel, en 2010 et 2011, la crise politique qui avait abouti à la constitution du gouvernement Di Rupo avait duré 541 jours.