C’est suffisamment rare pour être souligné : il y avait du monde, jeudi, dans les tribunes du Sénat… Les familles avaient fait le déplacement à l’occasion de la prestation de serment des membres de l’Assemblée. On a aussi aperçu la grande carcasse du député fédéral Theo Francken (N-VA), ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, et entendu les cris d’un bébé, rapidement apaisé par sa maman.

(...)