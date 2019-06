Il reviendra à Patrick Dewael (Open Vld) de présider l'installation de l'assemblée le 20 juin, a-t-on appris mecredi. Elu depuis 1985, M. Dewael compte une longue carrière politique, notamment au perchoir de la Chambre de 2008 à 2014. Le président sortant, Siegfried Bracke (N-VA), n'a pas été réélu le 26 mai. La séance d'installation doit donc être présidée par le député le plus ancien, soit M. Dewael.

Le règlement de la Chambre prévoit également qu'il soit assisté des deux députés les plus jeunes, en l'occurrence Melissa Hanus (PS) et... Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). Ce dernier est un militant d'extrême-droite particulièrement controversé puisqu'il est le fondateur du mouvement identitaire "Schild & Vrienden" qui défraie la chronique depuis un an.