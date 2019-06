La présence de Dries Van Langenhoven (Vlaams Belang) au perchoir de la Chambre pour la prestation de serment des 150 députés fait débat. Alors que, ce matin, les libéraux et les écologistes demandaient tout bonnement que ce dernier soit écarté du perchoir en raison de son inculpation, c'est au tour des socialistes de faire entendre leur voix. Ces derniers ont choisi de montrer leur désapprobation en n'envoyant pas leur députée, Mélissa Hanus, devant le Parlement où elle devait accompagner le fondateur de Schild & Vrienden.

La prestation de serment se déroulera ce jeudi et sera présidée comme à l'accoutumée par le plus ancien député, Patrick Dewael (Open Vld). Ce dernier devait normalement être accompagné des deux élus les plus jeunes, qui sont, en l’occurrence, Mélissa Hanus et Dries Van Langenhove.

"Elle restera sur sur les bancs de la Chambre, en signe de protestation", a déclaré Ahmed Laaouej, faisant référence à Mélissa Hanus.

Pour rappel, Dries Van Langenhove a été inculpé lundi par un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur les agissements de Schild & Vrienden - association dont il est la fondateur - mis en lumière par un reportage de la télévision publique flamande.