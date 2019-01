Le ministre des Télécommunications, Philippe De Backer (Open Vld), quitte la politique, a-t-il annoncé jeudi, très ému, alors que s'achevait un bureau de parti extraordinaire consacré à la confection des listes électorales. Au mois de décembre, M. De Backer, alors secrétaire d'Etat, avait été promu au rang de ministre à la suite du départ de la N-VA de la majorité fédérale. Il avait notamment repris à Alexander De Croo la compétence des télécommunications. Il avait mené la liste Open Vld à Anvers lors des élections communales.

L'Anversois retournera à ses premières amours: les sciences et l'entreprise. Il s'agit d'une décision personnelle qui n'a rien à voir avec les spéculations sur le choix de la tête de liste en province d'Anvers, a-t-il assuré.

"Je suis fier d'être un Open Vld, j'ai toujours volontiers fait de la politique mais, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Ce fut une décision très difficile", a-t-il ajouté.

M. De Backer restera au gouvernement jusqu'aux élections "avec la passion" qui l'anime.

Ce choix laisse en suspens la désignation de la tête de liste libérale flamande pour Anvers à la Chambre. Les autres têtes de listes ont été communiquées: en Flandre occidentale, Vincent Van Quickenborne (Chambre) et Bart Tommelein (Région); en Flandre orientale, Alexander De Croo (Chambre) et Carina Van Cauter (Région): en Limbourg, Patrick Dewael (Chambre) et Lydia Peeters (Région); en province d'Anvers, Bart Somers (Région); à Bruxelles, Els Ampe (Communauté flamande), Mimi Crahaji (Chambre) et Guy Vanhengel (Région) - tandis que Sven Gatz poussera la liste -; à l'Europe, Guy Verhofstadt.