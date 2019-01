Le MR votera contre la proposition de décret de l'actuelle majorité PS-CDH en Fédération Wallonie-Bruxelles visant à scinder les pouvoirs régulateur et organisateur de la Fédération en matière d'enseignement, a annoncé lundi le président des libéraux, Olivier Chastel, dans un communiqué. Pour rappel, cette scission ouvre la voie à une refonte du réseau d'enseignement dit Officiel (le réseau WBE) qui est jusqu'ici à la fois organisé et régulé par la ministre de l'Enseignement et son administration. Alors que la réforme du Pacte inaugure une contractualisation plus forte entre les écoles et cette administration, il devait être mis fin à cette situation qui faisait la ministre "juge et partie".

Cette scission est donc considérée comme l'une des clés de voûte du Pacte. Plus encore: elle est considérée par les signataires de la réforme (les réseaux, les syndicats, les associations de parents) comme la condition sine qua non à la mise en place du reste du Pacte. Or, elle nécessitait une majorité des deux tiers au Parlement pour être validée, et donc l'appui de l'opposition MR.

En décidant ce lundi qu'il ne soutiendrait pas ce texte (bien qu'il soit en faveur d'une scission des pouvoirs régulateur et organisateur), le Conseil du Mouvement réformateur met donc un important bâton dans les roues du Pacte. Si ce texte n'est pas voté avant le mois de mai, le Pacte pourrait être plus facilement renégocié après les élections.

"Le système proposé reste trop lourd et trop politisé. De plus, un soutien à ce projet entraîne au moins symboliquement la validation du système des plans de pilotage qui vont entraîner une charge administrative supplémentaire pour les directions", a commenté Olivier Chastel en évoquant des aspects du Pacte que le MR ne soutient pas.