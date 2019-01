Le président du MR, Olivier Chastel, vient de l'annoncer lors de la présentation des voeux du parti libéral à la presse : le MR planche sur une proposition en matière de réduction des cotisations sociales.

"Nous allons envoyer au bureau du Plan, afin d'avoir une évaluation de l'impact budgétaire, nos propositions électorales. Parmi celles-ci, le MR réfléchit à l'extension de la mesure "zéro cotisation" pour le premier travailleur engagé au deuxième et troisième travailleur engagés par les PME et les indépendants. On le sait peu mais la mesure "zéro cotisation" s'arrête fin 2019", a expliqué Olivier Chastel devant la presse réunie au 26e étage de The Hotel à Bruxelles pour l'occasion.

Le MR soumettra également au bureau du Plan ses idées en matière d'extension des titres-service (pour la garde d'enfants, notamment) et un dispositif afin de faciliter la vie aux pensionnés qui veulent continuer à travailler.

Parmi les mesures à évaluer, le MR reprend également l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts à 12.500 euros, annoncé dans La Libre par Olivier Chastel.