Le PTB se dit prêt à prendre ses responsabilités.





Pour Raoul Hedebouw, c'est clair: "les partis traditionnels ont tous perdu". Et le gain de sièges du PTB dans les différents parlements constitue un signal que l'électeur souhaite une "rupture radicale de société". C'est pourquoi le porte-parole du parti des travailleurs, Raould Hedebouw, veut prendre ses responsabilités et participer à une majorité, comme il l'explique dans une interview à Sudinfo. Mais s'il souhaite quitter l'opposition, ce n'est pas à n'importe quel prix ou plutôt avec n'importe qui. " Ni le MR, ni le cdH, ça c'est sûr, a déclaré Raoul Hedebouw. C'est possible avec le PS ou Écolo, mais pas le PS de Publifin ni l'Écolo qui veut une taxe carbone".





Le PTB serait donc prêt à participer au pouvoir en Wallonie (où il a gagné 10 sièges), mais pas seulement. " Nous sommes aussi volontaires pour entrer dans une majorité fédérale, a affirmé le porte-parole du parti, mais pas avec la N-VA".





Raoul Hedebouw s'est toutefois dit inquiet de voir les partis traditionnels " négocient en vitesse entre eux, comme si rien ne s'était passé".