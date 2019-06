Les deux informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, sont attendus au Palais ce lundi. Ils devraient remettre au Roi leur troisième rapport suite aux nombreux contacts pris avec les présidents de parti notamment. Comme on peut s’en douter, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ne vont pas annoncer au chef de l’État qu’ils ont trouvé une solution pour le niveau de pouvoir fédéral… On est loin de voir le bout du tunnel. (...)