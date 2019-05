Si les spéculations vont bon train quant à la personne choisie, certains noms semblent plus cités que d'autres. Parmi ceux-ci, Bart De Wever et Elio Di Rupo constituent de sérieux candidats. On retrouve également le nom de l'actuel vice-Premier ministre MR, Didier Reynders. Fort de sa longue expérience politique au premier plan au fédéral, ce dernier a en effet de nombreux atouts qui pourraient jouer en sa faveur. Au fil du temps, il a notamment acquis un statut de "sage'" de la politique belge. Il a par ailleurs déjà joué ce rôle en 2007 après une grande victoire des libéraux francophones aux élections. Didier Reynders avait tenté, à l'époque, de mettre sur pied une coalition "orange bleue" qui aurait réuni la famille sociale-chrétienne et la famille libérale. Mais les négociations n'avaient pas pu aboutir, entre autres en raison du refus de Joëlle Milquet, alors présidente du CDH, de laisser tomber le PS d'Elio Di Rupo.

Les politiciens, à pied d'oeuvre depuis l'annonce des résultats dans la soirée de dimanche, sont au repos ce jeudi, jour de l'Ascension. Mais ce n'est pas pour autant que le Roi ne nommera pas dès aujourd'hui un informateur. Le Souverain enverrait ainsi un message positif quant à l'évolution des négociations, après les tensions de ces derniers jours.

L'entrevue hier du Roi Philippe avec Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, a fait grand bruit. Fort de son succès aux élections, le leader de l'extrême droite flamande a fait une entrée remarquée au Palais suscitant l'ire de nombreuses personnes, y compris Laurette Onkelinx. La présidente de la fédération bruxelloise du PS a regretté que le Souverain "reçoive un parti raciste et violent" malgré la volonté de la plupart des partis de garder intact le cordon sanitaire qui l'entoure. Une remarque qui n'a pas plu au Vlaams Belang qui a immédiatement réagi expliquant qu'une plainte serait déposée contre la socialiste.