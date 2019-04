Rue de la Loi 26 à Bruxelles, siège des Listes Destexhe. Avouez qu’il y a pire comme premier quartier général pour un parti politique en gestation. C’est en fait un candidat de la liste, locataire des lieux, qui a suggéré à Alain Destexhe et à son équipe d’utiliser une partie des espaces comme base arrière. À deux pas de l’antre du secrétariat général, une affiche trône fièrement. Sarkozy et sa "France forte". Le cadre est posé. "Sarko, c’est notre curseur, place d’emblée Baudouin Peeters. On veut faire des Listes Destexhe un rassemblement similaire aux Républicains ou à l’UMP en France, soit un modèle profondément européen qui soit à la fois du centre droit et de la droite classique, pas un modèle de droite populiste ni extrémiste."