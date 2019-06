Le Nord vote à droite, la Sud à gauche. Les résultats sortis des urnes le 26 mai sont édifiants. Pourtant, si l’on analyse les opinions politiques des deux électorats, Flamands et Wallons ne sont pas si différents. Une étude réalisée par RepResent – un consortium composé de politologues de cinq universités (Université d’Anvers, KULeuven, VUB, UCLouvain et ULB) – vient de le démontrer.

Les experts ont d’abord classé les partis sur un double axe gauche-droite :

l’axe socio-économique classique

et l’axe socio-culturel qui reprend des thèmes tels que la migration, la criminalité, l’environnement, l’émancipation…

Pour positionner les partis, ils ont utilisé les réponses que ceux-ci avaient données au test électoral proposé par plusieurs médias – dont– avant les élections. Il en ressort que chaque parti a plus ou moins le même positionnement sur les deux axes (ce qui n’est pas automatique). Une formation à droite sur l’axe socio-économique est aussi à droite sur l’axe socio-culturel, et inversement.

Flamands et Wallons pensent-ils différemment ?

Les politologues ont ensuite effectué une mesure du vote exprimé aux élections. Constat : en moyenne, la Flandre vote au centre droit, la Wallonie clairement à gauche (la Région bruxelloise n’a pas été étudiée). “Il existe un large fossé” entre le vote des électeurs flamands et wallons, souligne l’étude. “Leur comportement électoral est donc différent. Mais pensent-ils également différemment ?”

Autrement dit, leurs opinions politiques sont-elles réellement si divergentes ?

Pour le savoir, les chercheurs ont soumis une série de propositions tirées du test électoral à un échantillon d’électeurs flamands (3 405 personnes sondées) et wallons (3 103) durant la période préélectorale. Et l’on remarque que, “en ce qui concerne les opinions politiques de ces deux électorats, les écarts sont nettement moins importants” que ce que le résultat des urnes a laissé entrevoir, “même si les Wallons se placent un peu plus à gauche que les Flamands”.

Exemple : quant à savoir s’“il faut instaurer une pension de retraite de 1500 euros minimum par mois”, tant les Flamands que les Wallons adoptent un positionnement très à gauche (en l’occurrence, favorable à la proposition), les seconds étant encore un peu plus à gauche que les premiers.

Constat similaire sur le maintien de l’indexation automatique des salaires.

Forte divergence sur l’enjeu migratoire

En revanche, là où une différence nette apparaît, c’est sur la question migratoire. Autant Flamands et Wallons s’entendent sur les grands enjeux – “les deux électorats se situent clairement à droite” (pour eux, les immigrés doivent s’adapter à la culture européenne) -, autant ils se distinguent sur les mesures concrètes à mettre en œuvre pour gérer les flux migratoires.

Par exemple, sur la problématique des migrants en transit, “on observe qu’une petite majorité d’électeurs flamands sont d’accord pour rendre punissable l’hébergement de migrants, tandis qu’une petite majorité d’électeurs wallons pensent l’inverse. […] Les écarts sont donc particulièrement importants entre Flamands et Wallons autour des enjeux relatifs à l’immigration.”

Tout profit pour le Vlaams Belang

En outre, on observe “des écarts vraiment importants entre Flamands et Wallons” sur l’importance qu’ils accordent aux divers thèmes politiques. Au Nord, c’est la migration qui arrive en tête, alors qu’elle n’est que cinquième (sur dix) au Sud.

Les deux électorats, de manière générale, “ne diffèrent pas profondément sur les orientations politiques”, conclut Benoît Rihoux, politologue à l’UCLouvain. “Par contre, il y a deux différences importantes. D’abord, l’attention relative portée sur certains thèmes, ce qui peut avoir un impact important en période électorale. Ensuite, l’offre en termes de partis. Elle est davantage structurée à droite en Flandre, mais davantage à gauche en Wallonie. Et l’offre partisane a tendance à tirer l’électeur d’un côté ou de l’autre.”

Partant de là, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle “l’attention importante portée en Flandre sur le thème de l’immigration, perçue de manière plutôt négative (une approche sécuritaire), est en phase avec le fait que le Vlaams Belang est propriétaire de cet enjeu. La N-VA s’était efforcée de le prendre aussi en main, d’en devenir copropriétaire, mais on peut dire avec pas mal d’assurance que ça a surtout profité au Vlaams Belang”. Une prochaine enquête sur les motivations des électeurs devrait venir le confirmer.