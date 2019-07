Nous vous révélions mercredi que les deux partis songent à former un groupe politique commun à la Chambre, comme les verts d’Écolo et Groen le font depuis des années.

Mais l’idée est loin de faire l’unanimité au sein du Mouvement réformateur. Selon une éminence du parti, "ça ne passera pas la rampe". "L’Open VLD est plus à droite que le MR tant sur les questions socio-économiques que sociétales. En fait, sur bien des sujets, on est plus proches du CD&V. Ces dernières années, au gouvernement, les merdes, c’est avec l’Open VLD qu’on les a eues." Pour sûr, le mariage libéral n’est pas près d’être célébré.