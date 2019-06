Interrompues mardi sur le coup de midi, les discussions entre le PS et le PTB, qui avaient débuté à 11h00, reprendront après les prestations de serment des nouveaux députés wallons.

"Pour le moment, nous n'avons pas vu de rouge à table. Il n'y a que de l'eau plate, aussi plate que les négociations", a déclaré Raoul Hedebouw, l'un des hommes forts du PTB, à sa sortie de la réunion. A leur arrivée au Parlement de Wallonie mardi matin, les responsables du parti d'extrême gauche - Raoul Hedebouw, Peter Mertens et Germain Mugemangango - s'étaient étonnés du timing de cette deuxième rencontre à laquelle le PS les avait conviés. Si le socialiste Paul Magnette se disait prêt à discuter durant toute la journée "et même pendant la nuit", les élus PTB, eux, devaient en effet quitter la table des discussions à midi, heure à laquelle était prévue une prestation de serment populaire de leurs 10 nouveaux députés.

"Nous ne sommes pas dupes. Si c'est juste pour construire une histoire aboutissant à une majorité PS-MR, dont les comptabilités existent depuis longtemps, le PTB n'a pas à être là", a souligné Raoul Hedebouw. "Les ficelles sont trop grosses: mercredi passé, on participe à des discussions à la Région et le jeudi, on est mis de côté au Fédéral parce qu'on nous dit que les autres partis ne veulent pas de nous. A un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les pieds des gens. La gauche mérite mieux qu'une histoire de com'", a-t-il ajouté.

Ecarté du Fédéral, le PTB pourrait-il faire partie de la majorité wallonne? "Ça ne va pas être facile mais nous ne fermons pas la porte à ce stade-ci", a répondu Raoul Hedebouw. "Les gens veulent une vraie rupture. Nous, nous avons un programme à défendre, notamment en matière de logements de de transports publics. Nous avons aussi des lignes rouges. On ne veut pas qu'on nous dise 'oui, oui, oui' puis 'non, non, non' à cause du carcan budgétaire", a-t-il encore indiqué.

"C'est en tout cas une nouvelle séquence qui s'ouvre. On verra ce que ça va donner", a-t-il conclu.

"La démarche du PS est sincère. Le PTB doit arrêter de chercher des prétextes"

"Contrairement à ce qu'affirme le PTB, il y a bien du rouge autour de la table" des discussions, a affirmé après-midi le président du PS, Elio Di Rupo. "Notre démarche est réelle et sincère. Le PTB doit arrêter de chercher des prétextes", a-t-il ajouté.

"Les informateurs royaux sont libres. Ils ne nous ont jamais posé de questions sur les autres formations politiques", a expliqué à ce sujet Elio Di Rupo.

"Il faut dénoncer les faux prétextes invoqués par le PTB. Nous ne sommes pas les méchants et nous ne pouvons pas nous laisser traiter de la sorte; nous ne sommes pas des paillassons", a-t-il poursuivi.

"Jusqu'à présent, nous nous sommes tus dans toutes les langues pour laisser la place au débat. Nous ne nous sommes pas lancés dans une guerre de communication mais nous réagissons aux mensonges", a ajouté le président du PS.

C'est dans ce contexte tendu, sur fond de 'c'est pas moi, c'est lui', que se retrouveront PS et PTB à l'issue des prestations de serment des députés élus lors du scrutin du 26 mai. "Nous allons continuer nos entretiens et voir ce qui est possible mais nous devons être plus sereins et dire la vérité à la population", a conclu Elio Di Rupo.