Après avoir longuement stagné, les négociations flamandes ont atteint un point crucial ce week-end. Le formateur, Bart De Wever, a ainsi reçu le CD&V, l'Open Vld et le S.pa, auxquels il a soumis une note qui pourrait servir de base à la potentielle future coalition.

Comme on peut le constater, il y avait un absent de taille autour de la table des négociations : le Vlaams Belang. Le parti d'extrême droite n'a en effet pas été convié aux discussions par le président des nationalistes. La formation de Tom Van Grieken devait simplement rester joignable par téléphone. Ce qui n'a pas dérangé le parti selon Het Nieuwsblad. "Nous avons quand même eu notre mot à dire sur un grand nombre de sujets abordés dans la note", aurait confié le parti au quotidien flamand. Bart De Wever a rencontré à plusieurs reprises le Belang au cours du mois qui a suivi le méga scrutin du 26 mai, au grand désarroi des partis traditionnels qui n'ont pas caché leur agacement. Gwendolyn Rutten (Open Vld) et Wouter Beke (CD&V) ont notamment interpellé Bart De Wever sur le sujet, lui demandant d'éclaircir sa position quant à la formation d'extrême droite et lui rappelant que leur parti ne monterait jamais au pouvoir avec le Belang.

L'autre chaise vide qui s'est faite remarquer est celle des écologistes. Bien que leur absence puisse se justifier par l'opération du genou de leur présidente, Meyrem Almaci, il existe peu de chances que ceux-ci soient invités dans une coalition avec la N-VA au vu des grandes divergences affichées entre les deux partis pendant la campagne.

Si les discussions commencent à porter leurs fruits, tout n'est pas encore réglé. Une question primordiale reste en suspens: qui succédera à Geert Bourgeois (N-VA) au poste de ministre-président? Annonçant officiellement sa candidature durant la campagne, Bart De Wever semblait le successeur idéal. Mais les cartes semblent avoir été redistribuées. Le bourgmestre d'Anvers ne souhaiterait pas remettre son écharpe mayorale. Dans la ville, il ne serait aucunement question de le remplacer pour le moment. Le nom de Jan Jambon (N-VA) serait énormément cité. Même s'il s'est porté candidat au poste de Premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur n'a jamais caché son ambition, voire sa préférence de régner en Flandre.