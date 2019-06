Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet prêteront bien leur serment parlementaire, le 20 juin, lors de l’installation de la Chambre des représentants. Mais les deux coprésidents d’Écolo pourraient n’y rester que quelques mois, jusqu’à l’élection présidentielle interne, qui pourrait avoir lieu en autonome.

“Le mandat des coprésidents est d’une durée de quatre ans”, indiquent les statuts d’Écolo. Zakia Khattabi et Patrick Dupriez avaient été élus à la tête du parti le 22 mars 2015. Le 9 novembre 2018, Jean-Marc Nollet succédait à M. Dupriez dans la foulée des élections communales, mais uniquement pour terminer le mandat en cours.

Le processus a été retardé

Le scrutin interne aurait donc dû avoir lieu en mars 2019, mais le parti a décidé de le reporter après les élections générales du 26 mai. À quand précisément ? “On lancera sans doute le processus après la formation des gouvernements régionaux”, indique le porte-parole du parti, de telle sorte que l’élection devrait avoir lieu en automne.

Dans l’intervalle, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet cumuleront leur présidence avec leur fonction de député. M. Nollet avait déjà reçu une dérogation en ce sens pour lui permettre d’achever son précédent mandat parlementaire, entre novembre 2018 et avril 2019. “Si les coprésidents démissionnent de la Chambre, c’est qu’ils auront été réélus à la coprésidence”, ponctue leur porte-parole.

Les suppléantes sont déjà prêtes

Fait notable, le groupe Écolo-Groen à la Chambre se réunissait pour la première fois, jeudi, et les suppléantes de Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet, Claire Hugon et Laurence Hennuy, avaient été conviées à la rencontre.

“Nous avions la volonté de les associer au cas où elles devaient siéger un jour, mais ça ne veut strictement rien dire pour la suite des événements. Il y a trop d’incertitudes (au niveau de la formation des gouvernements, NdlR). Elles pourraient très bien ne jamais siéger”, commente le député fédéral Georges Gilkinet, qui a été confirmé, pour le moment, dans son rôle de chef de groupe (tout comme Stéphane Hazée en Wallonie, Zoé Genot en Région bruxelloise et Barbara Trachte à la Communauté française).

La tendance, chez les verts, va néanmoins à une prolongation du mandat de coprésident de Jean-Marc Nollet. Le sort de Zakia Khattabi oscille, lui, entre la coprésidence et, plus probablement, un poste de ministre au gouvernement bruxellois.