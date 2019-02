D’ici quelques jours, le MR publiera son programme en matière d’enseignement sur une plateforme interactive. Les internautes, qu’ils soient ou non membres du parti, pourront y déposer des amendements. Olivier Chastel, président du MR, présente à La Libre les grandes lignes de ce programme.

Sans encore clairement définir les chemins qui y mèneront, l’horizon de ce dernier comprendra la revalorisation des matières dites "de base" (le calcul, la lecture et l’écriture), l’autonomie des directions, la mise en avant de l’enseignement qualifiant (technique et professionnel), et le refinancement de l’enseignement supérieur.

Depuis que vous avez dit souhaiter faire un pas vers la régionalisation de l’enseignement qualifiant, les critiques pleuvent. On vous reproche notamment de vouloir ajouter une couche à la lasagne institutionnelle belge.