Après près d’un quart de siècle aux commandes des ex-FDF, Olivier Maingain tirera bientôt sa révérence présidentielle. Il ne partira plus non plus pour le front électoral fédéral ou régional. À soixante ans, le Bruxellois entend se consacrer exclusivement à sa commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Mobilité à Bruxelles, isolation des immeubles, succession à la tête de Défi, N-VA, etc. : Olivier Maingain aborde les sujets chauds.