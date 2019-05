Faut-il composer un gouvernement fédéral avant de s’attaquer à la formation d’exécutifs dans les entités fédérées ? Ou privilégier l’inverse ? L’histoire récente prouve qu’il est en tout cas plus aisé de mettre d’abord sur pied des gouvernements régionaux. Les résultats électoraux de ce dimanche ne font pas exception : des majorités pourraient vite se dessiner en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles… Tandis que les négociations au fédéral pourraient s’enliser. Sachant cela, certains analystes se demandent s’il ne vaudrait pas mieux être patient au niveau régional.

Et alors que les experts tergiversent sur cette question, les consultations ont déjà commencé dans les différentes régions. Depuis le jeudi de l’Ascension, les contacts entre les présidents de parti sont toutefois suspendus, jusqu’à lundi. Le dernier round des consultations post-électorales (pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles) s’est déroulé ce mercredi : Elio Di Rupo et Paul Magnette, président du PS et ancien ministre-Président wallon, ont discuté pendant deux heures avec Jean-Marc Nollet et Stéphane Hazée, co-président d’Écolo et chef de groupe des verts au Parlement wallon. Plus tôt dans la journée, le PS avait rencontré le MR. En début de semaine prochaine, ce sera au tour des représentants du CDH et du PTB (suivant la hiérarchie des résultats sortis des urnes).

À Bruxelles, le PS est également à la manœuvre et mène donc les consultations pour constituer la future majorité dans le groupe linguistique francophone de la Région. Le ministre-Président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx ont tout d’abord reçu la co-présidente d’Écolo Zakia Khattabi, avec qui ils ont fait état de l’existence de "convergences". Didier Reynders, chef de file du MR bruxellois, et Charles Michel, président de parti et Premier ministre sortant, ont été reçus pendant deux heures au siège du gouvernement bruxellois.

Côté flamand, Bart De Wever a entamé un premier tour de négociations. Il a rencontré les dirigeants de l’Open VLD, du CD&V, du Vlaams Belang. Le président de la N-VA n’a fait aucun commentaire sur le contenu de ces réunions. Il a indiqué qu’il aurait dans les jours prochains des "contacts discrets" afin de déterminer les prochaines étapes pour la formation d’un nouveau gouvernement flamand.