À trois jours du multiple scrutin, les membres des différents partis politiques belges sont à pied d'oeuvre. Sur les marchés, brocantes ou encore dans les rues, les candidats se lancent corps et âme pour cette dernière ligne droite. Pascal Smet a choisi quant à lui le quartier du Châtelain hier pour faire campagne. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, alors que le ministre bruxellois de la mobilité abordait les clients d'un café de la capitale attablés en terrasse, le patron de l'établissement a souhaité qu'il quitte les lieux. "Ma fille lui dit poliment que nous n’autorisions personne à faire sa propagande électorale auprès de nos clients, a écrit ce dernier sur Facebook, Pascal Smet l’a très mal pris contrairement à ses collègues et adversaires politiques à qui nous l’avions refusé également et qui le comprenaient très bien".

Le ministre se serait emporté suite à cette demande. "Parce qu’on n’a pas cédé Pascal Smet n’a pas hésité à nous menacer de faire mesurer la terrasse afin de nous nuire", raconte le gérant du café Pam Pam.

Ce ne serait pas une première pour le socialiste flamand. Samedi dernier, ce dernier aurait été chassé de la boulangerie Wittamer dans le quartier du Sablon comme l'a rapporté le gérant du commerce bruxellois. Pascal Smet avait cependant démenti cette affirmation.