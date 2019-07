Pleins feux sur Bruxelles ce week-end avec le Grand Départ du Tour de France. Une occasion en or pour la capitale belge de se refaire une image, abîmée par les attentats de 2014 et de 2016. Son maïeur, Philippe Close (PS), entend parachever son projet de ville.

Lorsque l’on évoque avec lui la genèse du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, le maïeur de la capitale est bon joueur. "Le Tour 2019 chez nous, c’est un travail d’équipe", assure Philippe Close (PS). C’est Alain Courtois (ex-échevin libéral des Sports) qui a eu l’idée, c’est Yvan Mayeur (ancien bourgmestre socialiste) qui a décroché l’achat du plateau du Tour et c’est lui qui a parachevé le travail pour que tout soit prêt pour ce week-end. Une occasion en or pour une capitale qui, un peu plus de trois ans après les attentats de Bruxelles, panse toujours ses plaies.

À l’instar de Paris, Bruxelles est une ville "à recoudre". Un événement heureux tel que le Tour favorise-t-il ce processus de reconstruction ?

(...)