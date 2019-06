Ce qui les contrarie? La présence programmée (mais qui n'a finalement pas eu lieu) de Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) aux côtés du président de la séance, Patrick Dewael (Open Vld). Pour rappel, le plus jeune élu de chaque groupe linguistique est, selon la coutume, désigné comme assistant du président lors de la prestation de serment. Cette année, il s'agit donc de Mélissa Hanus (PS) et de... Dries Van Langenhove. En plus d'être membre d'un parti d'extrême droite, ce dernier a récemment été inculpé pour des faits de racisme et de négationnisme.

En guise de protestation donc, plusieurs élus francophones (PS, MR, PTB et DéFi) ont pris la décision de porter un triangle rouge.

© belga

Lors de la Seconde guerre mondiale, dans les camps de concentration, le triangle rouge était la marque des prisonniers politiques, celle des opposants au régime nazi.

Aujourd'hui, "le porter, c'est participer à une action citoyenne pour une société libre, démocratique et solidaire", peut-on lire sur le site de la campagne des Territoires de la mémoire, un centre d'Éducation à la résistance et à la citoyenneté. "Le Triangle Rouge est le symbole de la résistance aux idées qui menacent nos libertés fondamentales depuis de nombreuses années. Porté sous forme d'un pin's, il permet à chacun de rappeler discrètement que la plupart des citoyens refusent de céder aux idées haineuses, racistes, sexistes ou liberticides."

D'autres signes

Certains élus Ecolo et Groen ont quant à eux choisi de brandir un t-shirt où l'on peut dire "Choose hope over hate" ("Choisissez l'espoir plutôt que la haine").

© belga



Le CDH, lui, a décidé de porter des pin's aux couleurs de "Touche pas à mon pote" qui est le slogan officiel de l'association française SOS Racisme.

Précisons que Dries Van Langenhove n'a finalement pas eu l'occasion d'aller au perchoir étant donné que Patrick Dewael a trouvé une astuce afin de l'en empêcher.