Si elle se réjouit d'avoir pu rencontrer ce vendredi matin les négociateurs du PS et d'Ecolo, et de l'occasion qui lui a été donnée de se prononcer sur le projet de lignes directrices soumis à l'avis de la société civile, l'Union wallonne des entreprises (UWE) n'en juge pas moins "insuffisante" la note qui pourrait servir de base à la formation des prochains gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous avons relevé la nécessité de compléter ce document vu la faible prise en considération des priorités et des préoccupations des entreprises wallonnes, notamment en termes de croissance, d'exportations et de politique industrielle", a expliqué l'administrateur délégué de l'UWE, Olivier de Wasseige.

"Nous avons par ailleurs insisté sur l'importance du numérique et de la R&D ainsi que sur la nécessité d'un consensus social entre toutes les parties pour financer le développement socio-économique des prochaines législatures. Des arbitrages budgétaires doivent également être réalisés afin d'identifier les mesures prioritaires et leur étalement dans le temps", a-t-il ajouté.

"Les lignes directrices définies sont trop axées sur l'économie circulaire. C'est sûr qu'on se dirige vers ce type d'économie mais la transition ne se fera pas en une législature. On ne peut donc oublier des pans entiers de l'économie", a encore souligné Olivier de Wasseige en assurant néanmoins que l'UWE reste "disponible pour participer à la co-construction des déclarations de politique régionale et communautaire".

Son de cloche similaire du côté de l'Union des Classes moyennes (UCM) où l'on regrette que les mesures envisagées pour soutenir l'activité économique "soient exprimées en termes généraux, assez flous et vagues alors que la note est beaucoup plus précise sur d'autres points, ce qui pose des questions sur les priorités."

"Le document ne donne en outre aucune indication budgétaire", a aussi pointé l'UCM qui craint dès lors que des dispositifs de soutien aux entrepreneurs non repris dans le texte (Airbag, Sesam, aides à l'emploi,...) ne soient sous-financés, voire supprimés.

Autres points noirs: "la création d'emplois indépendants n'est pas considérée comme une solution pour réduire le chômage à un taux proche du plein emploi et la formation en alternance n'est pas mentionnée explicitement comme une filière privilégiée pour répondre aux défis de l'insertion sur le marché de l'emploi", a enfin listé l'Union des Classes moyennes tout en affirmant "être toujours disponible pour émettre des suggestions, des avis, des critiques positives ou négatives, quelle que soit la coalition au pouvoir".

"La note des négociateurs balise des thèmes qui devront se retrouver dans les déclarations de politique régionale et communautaire", a pour sa part résumé Thierry Bodson, le patron de la FGTB wallonne et membre du conseil économique et social régional. "Mais il y a des manquements", a-t-il immédiatement nuancé.

Ainsi, les services publics "ne sont pas cités une seule fois dans le texte" et "il n'y a aucun focus sur le budget wallon", a pointé M. Bodson en rappelant dans la foulée que "les partenaires sociaux ne représentent pas toute la société civile".

A la table des discussions, ces derniers ont laissé la place à des représentants des ONG, avant des entretiens consacrés au climat, au logement et, pour boucler la journée, au développement économique.