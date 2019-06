Le nationaliste a plaidé à nouveau pour des discussions franches avec le Vlaams Belang.

Siegfried Bracke l'avait affirmé ce week-end: il faut pactiser avec le parti de Tom Van Grieken. L'homme fort de la N-VA qui a récemment décidé d'arrêter la politique a cependant nuancé ses propos au micro de la Première ce mercredi matin. "On ne peut pas faire un gouvernement avec le Vlaams Belang au sein de la coalition, car les différences de programme seront trop larges", a-t-il expliqué. Mais l'ancien président de la Chambre ne conçoit cependant pas qu'un gouvernement flamand soit formé sans le soutien du parti d'extrême droite. "Il faut tenir compte du fait que plusieurs enquêtes ont démontré que la grande majorité des électeurs flamands jugent injuste le fait qu'on exclut le Vlaams Belang", a déclaré Siegfried Bracke, plaidant pour un gouvernement minoritaire bénéficiant de l'appui de la formation de Tom Van Grieken.

"Moi je n'aime pas le Vlaams Belang, mais c'est une raison en plus pour ne pas faire de cadeau. D'un point de vue stratégique, faire le martyr, ça marche toujours. Il ne faut donc pas les laisser adopter cette tactique et obliger le parti à prendre ses responsabilités", a détaillé le nationaliste flamand.

"Du point de vue juridique, les élus du Vlaams Belang sont les mêmes que les autres élus", a-t-il encore ajouté.

Pas un fervent supporter du cordon sanitaire

Siegfried Bracke l'a déjà affirmé à plusieurs reprises: il n'a jamais été un grand fan du cordon sanitaire qui entoure l'extrême-droite. "Je l'ai toujours pensé: il faut traiter le Vlaams Belang comme les autres partis sinon on lui fait un cadeau", a-t-il expliqué à Thomas Gadisseux.

Pour le nationaliste flamand, la montée du Belang s'explique facilement. "Il y a un problème au niveau de la migration et il y a un problème social (...). Les gens ont dit 'tant pis' et ont voté en protestation pour le Vlaams Belang à cause de ces problèmes. Il faut un gouvernement maintenant avec une politique prononcée et qui est le travail de tout parti concerné", a jugé Siegfried Bracke.

Le confédéralisme, inévitable?

Face à l'embourbement des négociations fédérales, l'ancien président de la Chambre ne voit qu'une solution possible: le confédéralisme. "C'est une solution pour la Belgique, pas que pour la Flandre. À mon avis, le confédéralisme viendra sans aucun doute, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix à la fin. Cela se voit déjà maintenant, le blocage est total", a-t-il estimé.

"Il faut constater que les six partis traditionnels n'ont plus une majorité à la Chambre. Il faut faire quelque chose, il faut une réforme avec un bloc de la gauche et un bloc de la droite", a conclu Siegfried Bracke.