Jusqu’à ce jeudi, la commune de Ninove se trouvait dans une impasse politique complète. Malgré une large victoire (15 sièges sur 33), le député du Vlaams Belang Guy D’haeseleer et sa liste "Fora Ninove" avaient été incapables de faire main basse sur le collège communal. Il leur manquait au moins deux sièges pour obtenir une majorité. Ces deux sièges, la N-VA aurait pu leur apporter. On sait que certains membres du parti nationaliste, dont Theo Francken, sont opposés au cordon sanitaire qui maintient l’extrême droite loin du pouvoir. Mais Bart De Wever, le patron de la N-VA, a toujours refusé de collaborer avec le Vlaams Belang et a su maintenir cette ligne à l’ensemble du parti.

À la fin du mois d’octobre, il est d’ailleurs intervenu dans les négociations en cours entre partis locaux à Ninove. Il a intimé l’ordre aux deux élus N-VA de refuser une alliance avec le député d’extrême droite. Un montage photographique à caractère raciste publié sur le compte Facebook de Guy D’haeseleer avait achevé de le convaincre du bien-fondé de son refus.

Les deux élus locaux avaient obéi à l’injonction. Mais, dans le même élan, ils avaient annoncé leur décision de siéger dans l’opposition. Une annonce lourde de conséquence puisqu’elle rendait impossible la mise sur pied de toute autre coalition à Ninove. Même en se mettant tous ensemble, les autres formations politiques de Ninove ne peuvent en effet rassembler que 16 sièges sur les 33 que compte le conseil communal.

L’élément rebelle

C’est Joost Arents, tête de liste N-VA à Ninove lors du scrutin du 14 octobre, qui vient de sortir la commune de l’impasse. Il a, en effet, annoncé ce jeudi matin qu’il acceptait d’intégrer une large coalition regroupant l’Open VLD et la liste Samen (qui elle-même fédérait Groen, le CD&V et le SP.A).

La direction nationale du parti a cependant peu apprécié. L’entourage de Bart De Wever s’est étonné du revirement de Joost Arents en laissant le soin à la section locale de la N-VA de voir s’il fallait sanctionner la désobéissance de leur chef de file. Ce dernier a dit espérer ne pas être exclu du parti. Il a expliqué ce jeudi matin au cours d’une conférence de presse qu’il avait pris exemple sur Bart De Wever lui-même qui, à Anvers, a scellé avec les socialistes un accord appelé "La grande union".

Le ralliement tardif de Joost Arents à la grande coalition va permettre de doter Ninove d’une direction. Mais la législature risque d’être mouvementée. Avec près de la moitié des sièges et 40 % des voix des électeurs, l’extrême droite va mener la vie dure à la nouvelle majorité. Guy D'haeseleer a déjà commencé à déverser sa bille sur l'élu N-VA. Sur Facebook, il a détourné la photo de campagne de Joost Arents en lui affublant de longues dents de rat et laissant entendre que l'argent était sa seule motivation.

L’histoire montre surtout que les coalitions très larges sont rarement très productives. Dans les années 90, Anvers a beaucoup souffert des coalitions monstres qui avaient dû être mises en place pour parvenir à réunir une majorité sans le Vlaams Blok et son succédané le Vlaams Belang.