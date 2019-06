Les consultations en vue de former les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral ont débuté la semaine dernière. Au fédéral, les choses sont un peu différentes des autres niveaux de pouvoir puisque c’est le Roi qui prend des initiatives. Par contre, dans les régions (Flandre, Bruxelles et Wallonie) la tradition veut que ce soit le parti arrivé en tête lors du scrutin - en gagnant ou en perdant des voix, d’ailleurs - qui ait la main. La seule exception notable date de 2009, où Écolo et le CDH s’associèrent au lendemain des élections et décidèrent de choisir entre le PS et le MR pour créer le gouvernement. Le PS était pourtant arrivé premier lors du scrutin.(...)