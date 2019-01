Les récentes évolutions institutionnelles et politiques ont influencé la gestion et le contrôle des affaires courantes.

"Lors des crises de 2007 et 2010-2011, leur durée s’étendit en effet encore…", constate Vincent Dujardin. "Avec 194 jours en 2007 et 541 en 2010-2011, la notion d’affaires courantes, en cours ou urgentes, a connu un élargissement certain. Mais le débat n’est pas nouveau. En juillet 1870, un gouvernement sans majorité à la Chambre a dû prendre des mesures exceptionnelles face à la déclaration de guerre franco-allemande. Il n’a pu faire ratifier par la Chambre certaines décisions telles que la mise de l’armée sur pied de guerre et les dépenses liées au conflit qu’après les élections du 2 août 1870, alors qu’il avait fait un mois plus tôt, soit en vue des élections de juin 1870, campagne pour la réduction des dépenses militaires, et qu’il y avait eu une nouvelle dissolution le 8 juillet…"