Jean-Marc Nollet et Maxime Prévot, marchant ensemble dans un bois, peu après les élections du 26 mai. La scène a été narrée par le président du CDH lors du bureau du parti, le 5 juin. À la sortie, le Namurois annonce la cure d’opposition choisie par son parti.

Cette rencontre entre les deux hommes, pour anecdotique qu’elle soit, illustre bien la mauvaise interprétation qu’Ecolo a pu avoir des aspirations du CDH.

Durant cette rencontre, Jean-Marc Nollet annonce la couleur : il souhaite mettre en place une majorité PS-Ecolo-CDH. Maxime Prévot émet des réserves. Pourquoi pas une majorité PS-Ecolo-MR, avec un CDH dans l’opposition ? La possibilité n’est pas envisagée par Elio Di Rupo, qui mène la danse, s’entend-il répondre.

Quand Maxime Prévot émet ses doutes sur l’intérêt pour son parti d’aller au gouvernement, Nollet, nous dit-on, ne considère pas sérieusement ces propos.

Comme s’il n’imaginait pas qu’un parti comme le CDH puisse renoncer au pouvoir. Cette coalition PS-Ecolo-CDH, que certains au CDH ont renommée malicieusement "coalition sapin ", a donc été enterrée après une balade dans les bois.

" Nollet n’a pas voulu entendre la position du CDH. Il pensait sans doute que le CDH monterait de toute façon", nous glisse cette source au CDH.

"Ecolo paye son attitude arrogante : ils nous ont traités comme des nains de jardin sans s’imaginer qu’ils pourraient avoir besoin de nous. Maintenant, qu’ils se débrouillent. On a dit non et c’est non. On ne montera jamais " commente ce ténor du CDH. Le problème, c’est qu’Ecolo a mis tous ses œufs dans le même panier en cultivant une relation exclusive avec le PS, et pensé qu’une alliance avec eux suffirait en Wallonie comme à Bruxelles. Du coup, ils n’ont pas tissé de relations de confiance avec nous. Les derniers liens entre Ecolo et CDH datent de Jean-Michel Javaux et Benoît Lutgen, via E-change. Depuis, c’est le désert. "