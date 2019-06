Mais si De Wever s'est excusé, les deux hommes n'ont pas manqué de revenir sur cet incident lors de leur rencontre en vue de la formation d'un gouvernement flamand. Ainsi, les deux présidents de parti avaient chacun apporter la fameuse bière Paljas en guise de cadeau. Une coïncidence qui les a beaucoup amusés mais qui a constitué une aubaine pour la brasserie comme l'a expliqué le sales manager à Het Nieuwsblad. " Je reçois des centaines de mails et de coups de fil, raconte-t-il au quotidien flamand. Les gens demandent où ils peuvent l'acheter, les cafés veulent l'ajouter à leur carte et les grandes surfaces font des commandes plus importantes pour pouvoir répondre à la demande grandissante".





Cependant, le sales manager tient à insister: si cette publicité gratuite fait du bien à la brasserie, cette dernière tient toutefois à rester politiquement neutre.







