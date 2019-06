L'ambition climatique et sociale est réelle, mais la question des financements se pose. En matière de gouvernance, les deux partis veulent mettre fin totalement au cumul entre un mandat de député et de bourgmestre (échevin ou Président de CPAS).







Que retenir du volet wallon du “cœur de programme” dessiné par le PS et Écolo et soumis dès vendredi à la société civile wallonne ? La première chose qui saute aux yeux concerne le financement des politiques envisagées. Pour l’heure elles ne sont pas chiffrées. On imagine que les deux partenaires attendent les amendements qui seront proposés par la société civile. De très nombreuses mesures devront aussi, précise la note, être mises très rapidement en œuvre.

(...)