S'il y a un sujet qui revient régulièrement sur le tapis, c'est bien celui de la fusion des zones de police en région bruxelloise. "Un sujet qui revient surtout à l'approche des élections", a dit Didier Reynders sur les ondes de Radio1, à la question de savoir s'il emboîtait le pas de Pieter De Crem (CD&V), frais émoulu ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement en affaires courantes. Il avait affirmé ce dimanche que la fusion des polices était l'"unique solution" aux violences qui ont émaillé le passage à l'an neuf à Bruxelles.

Bref, le ministre de la Défense et des Affaires étrangères ne voit pas trop l'intérêt de fusionner les zones de police à Bruxelles. "Regardez ce qu'il se passe à Paris. Ils ont une police unifiée et ça ne se passe pas franchement mieux."

Y aurait-il donc de la friture sur la ligne entre partenaires du gouvernement minoritaire en affaires courantes ? "Pieter De Crem est certes ministre de l'Intérieur mais il aussi un politicien. Souvent les Flamands reviennent avec cette revendication en pensant que l'institutionnel va résoudre tout, notamment à Bruxelles. Ce n'est pas aussi simple..."

Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics (sp.a), lui aussi interrogé sur les ondes de Radio 1, embrayait : "Oui, les Flamands reviennent depuis 10 ans avec cette revendication de bon sens, mais les partis francophones, et ceux parmi les plus vieux qui les composent, s'y sont toujours opposés. Je sens quand même quelques jeunes aujourd'hui qui pensent différemment dans ces partis francophones. Nous avons été les premiers au sp.a à mettre ce sujet sur la table et nous le ferons encore certainement dans le cadre de la prochaine législature."