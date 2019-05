"Il y a pas mal de choses que l'on peut faire ensemble", a déclaré mercredi le président de la régionale bruxelloise du MR Didier Reynders. Avec son président de parti Charles Michel, il a été reçu pendant deux heures par le ministre-président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la Fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx au siège du gouvernement bruxellois.

Le Parti Socialiste, premier parti dans la capitale à l'issue du scrutin de dimanche, mène des consultations en vue de constituer la future majorité dans le groupe linguistique francophone en Région bruxelloise. "Nous avons travaillé thème par thème", a détaillé Didier Reynders. "Le tout est à présent de voir s'il y a des convergences et de voir les domaines qui pourraient être inscrits dans un projet de majorité. Et il y a pas mal de choses que l'on peut faire ensemble."

"Nous avons mené un travail sérieux et un échange approfondi. Nous avons évoqué les points sur lesquels nous nous rejoignons, et aussi ceux oú l'on constate des différences", a renchéri Charles Michel. "Il est déjà arrivé que le MR et le PS concluent des accords de majorité", a-t-il ajouté, précisant que la majorité pressentie par les observateurs PS-Ecolo-Défi n'était "pas à l'ordre du jour ".

Laurette Onkelinx a également parlé de "travail approfondi, tant avec le MR qu'avec Ecolo", qui avait été reçu dans la matinée. "Il y a eu des points de grandes convergences, mais aussi des différences. Nous ne vous dirons nos préférences qu'à l'issue de ces consultations", a-t-elle annoncé. "Chaque parti devra nous envoyer une note contenant ses priorités et sa ventilation budgétaire."

"On applique la même méthode de travail pour tous les partis", a ajouté Rudi Vervoort. Après avoir reçu Ecolo et le MR mercredi, le PS entendra Défi lundi prochain, puis le PTB et le cdH mardi. Les socialistes ont également prévu d'ensuite entendre les partenaires sociaux jeudi et vendredi.